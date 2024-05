Gardermobanen stengt på grunn av brann

Gardermobanen er stengt mellom Eidsvoll og Oslo lufthavn på grunn av en brann ved sporet.

Det opplyser Bane Nor på sine nettsider klokken 18.49.

– Det brant 10 til 15 meter langs toglinja, sier vaktleder i Øst 110-sentral, Harald Mogen.

Brannvesenet har slått ned flammene, og jobber nå med å dynke bakken med vann.

Det er ikke fare for spredning.

Bane Nor varsler en ny oppdatering klokken 20, men skriver at prognosen for åpning er uviss.