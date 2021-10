Går inn for tiltale mot Bolsonaro

En senatskomité som har etterforsket Brasils president Jair Bolsonaros håndtering av koronapandemien, anbefaler at det tas ut tiltale mot ham på til sammen ni punkter.

Den anbefaler tiltale for sjarlatanisme og oppfordring til kriminalitet helt opp til forbrytelser mot menneskeheten. Derimot ble foreslåtte tiltalepunkter som folkemord og mord droppet i den endelige anbefalingen.

Senatskomiteen, hvor opposisjonen har flertall, har fått utarbeidet en rapport på over 1300 sider som underbygger anklagepunktene mot presidenten.

Komitéflertallet mener flere enn Bolsonaro bør straffes for å neglisjere koronapandemien. Til sammen 77 personer og to selskaper nevnes spesifikt i rapporten, blant dem guvernøren i delstaten Amazonas.

Det regnes for lite sannsynlig at riksadvokaten, som er utnevnt av Bolsonaro, vil gå inn for tiltale. Eller at lederen av underhuset i nasjonalforsamlingen, som også er alliert med Bolsonaro, vil ta intiativet til en riksrettsprosess.