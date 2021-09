Går av som partileder og statsråd

Kjell Ingolf Ropstad trekker seg som partileder i KrF og som statsråd i Solbergs regjering, på grunn av skatteavsløringene. Han fortsetter som stortingsrepresentant for partiet.

– Jeg tror dette er best både for ham og partiet, sier Per Sverre Kvinlaug i KrFs sentralstyre.

Statsminister Erna Solberg møter pressen kl. 16.