Forsikringsselskapet Tryg kutter over 250 stillinger

Forsikringsselskapet nedbemanner og kutter mellom 250 og 270 stillinger i Norge og Danmark. Det er uklart hvor mange jobber i Norges som berøres av kuttene.

– Vi må sikre at vår organisasjon er rigget for å levere på 2024-målene, samtidig som vi forbereder oss for en ny strategiperiode. Dette gjelder både bemanning, kostnadsbase og måtene vi arbeider og samarbeider på, sier konsernsjef Johan Kirstein Brammer i Tryg i en pressemelding.

(NTB)