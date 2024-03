Folk lever lengst i Akershus

FHIs folkehelseprofil viser at folk er sunnest i Akershus. De lever lenger og er friske lenger. De som sliter mest med helsa bor i Østfold og Finnmark.

Seniorforsker Bjørn Heine Strand i FHI sier forskjeller i inntekt, utdanning, yrkesdeltagelse og livsstilsvalg er avgjørende for helsen til folk.

Forventet levealder i Norge er 81,2 for menn og 84,5 for kvinner. I Akershus er det 82,0 og 84,9. I Østfold 80,7 og 84,0 og i Finnmark er det 78,9 og 82,9.

FHI har for første gang regnet ut hvor mange funksjonsfriske leveår vi kan vente oss. Statistikken viser at kvinner lever lenger, men at de blir sykere før, så de lever med sykdom i mange år.

Målet med undersøkelsen er at kommuner skal kunne se hva de må jobbe med for å tilby bedre tjenester.