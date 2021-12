Flere smittet etter Louise-julebord

Ytterligere 20-30 personer er registrert smittet av koronaviruset etter et julebord på en restaurant i Oslo i slutten av november.

De smittede besøkte restauranten Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge samtidig som selskapet Scatec avholdt julebord. De kommer dermed i tillegg til de rundt 60 juleborddeltakerne som allerede er registrert smittet.

10 av de smittede er bekreftet smittet med omikron-varianten av korona.

– Vi gikk ut med en oppfordring om at alle som var på Louise fredag mellom 22.30 og 03.00 om å teste seg. I ettertid har det kommet inn mellom 20 og 30 personer smittede personer, sier assisterende bydelsoverlege på Frogner, Tine Ravlo, til NRK.

Hun sier at man fortsatt er i en tidlig fase, og at det for flere av restaurantgjestene kan ta noe tid før smitten slår ut på en test.

– Vi kan forvente at det vil komme flere positive prøver inn etter hvert, så vi må nok regne med at dette tallet stiger.