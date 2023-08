Flere personer påkjørt utenfor Göteborg

Flere personer skal ha blitt påkjørt under et biltreff i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. Biltreffet skal ha foregått utenfor et kjøpesenter i Bäckebol, skriver SVT.

To personer skal være skadet og fraktet til sykehus, opplyser helsevesenet til Expressen.

Skadeomfanget er fortsatt uklart.

Nødetatene opplyste at det var kaotisk på stedet og at de jobber med å få oversikt.