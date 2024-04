Flere pågrepet for eldrebedragerier

Flere personer er pågrepet for bedragerier mot eldre personer, opplyser Oslo politidistrikt.

Pågripelsene har skjedd i Norge og Danmark, og det er ransaket på flere adresser.

– De kriminelle aktørene har utgitt seg for å være fra politiet både via telefon og ved fysisk oppmøte hos fornærmede, for å få tilgang til deres bankkontoer og bankkort. Deretter har fornærmedes kontoer blitt tappet og kortene brukt til kjøp av dyre gjenstander, opplyser pressesjef Unni T Grøndal i Oslo politidistrikt.

Hun opplyser at alle de fornærmede er eldre personer, ofte enslige kvinner.

– Politiet ser på dette som svært alvorlige lovbrudd som etterlater seg traumatiserte personer, sier pressesjefen.