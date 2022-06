Flere farevarsel i Sør-Norge

– Søndagen blir ustabil i Sør-Norge, skriver Meteorologene på Twitter.

Det er ute farevarsel for mye lyn for Vestlandet sør for Stad og deler av Østlandet.

– Det vil være stor variasjon i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær.

I deler av Rogaland og Sunnhordland er det også ute farevarsel for styrtregn.

– Regnbygene kommer først i de sørlige områdene og brer seg nordover. Nedbørens plassering er usikker.