Flere biler i ulykke på E6

Det er kø i begge retninger etter en trafikkulykke på E6 ved Furuset i Oslo.

Flere biler og to lastebiler var involvert. To personer er kjørt til legevakt for sjekk, og flere biler må taues vekk. I tillegg må en mengde bildeler i veien ryddes, ifølge politiet.

To felt er åpent forbi stedet. Men Statens Vegvesen anbefaler omkjøring via Gjelleråsen eller Østre Akervei i retning mot Oslo sentrum.

Ulykken har ifølge politiet ført til lange saktegående køer bakover mot Lillestrøm og Hvam. I tillegg blir det noe kø i utgående retning, trolig fordi mange lurer på hva som skjer.