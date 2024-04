Fire pågrepet etter skyting på Bryn i Oslo

Politiet opplyser til NRK at de har pågrepet fire personer etter skytingen på Bryn i Oslo mandag kveld, der én person ble alvorlig skadet.

– Disse er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, sier krimleder Kjersti Haremo Myhre i Oslo politidistrikt.

De pågrepne har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer. Politiet vil foreløpig ikke si noe om omstendighetene rundt pågripelsene, eller alder og kjønn på de pågrepne.

Politiet er foreløpig sparsomme med detaljene. De vil ikke gå nærmere inn på bakgrunnen for skytingen eller relasjonen mellom fornærmede og de pågrepne.

– Det er for tidlig å gå inn på slike detaljer. Men det er ingen grunn til å tro at fornærmede var et tilfeldig offer, sier Myhre.

Politiet vil heller ikke si om de fortsatt leter etter flere gjerningspersoner eller ikke.

Det ble ifølge Myhre avfyrt flere skudd under skytingen, men politiet vil foreløpig ikke gå ut med nøyaktig antall skudd.

Fornærmede ble alvorlig skadet som følge av skytingen.

– Han er nå operert og ute av livsfare, sier Myhre.

Hun legger til at etterforskningen pågår for fullt.

– Politiet vil gjennomføre en rekke avhør og andre etterforskningsskritt i løpet av de neste dagene, sier Myhre.