Fire barn er funnet i live 40 dager etter flystyrt

Fire barn er funnet i live i jungelen 40 dager etter en flystyrt i Colombia, ifølge lokale kilder. Ett av barna er bare 11 måneder.

Da flyet styrtet i Amazonas ble tre voksne er funnet omkommet, blant dem barnas mor. Det styrtet 1. mai, og ble lokalisert 16. mai.

Det har vært meldt tidligere at barna var i live, men Colombias president måtte for tre uker siden beklage for det da stemte det ikke.

Men nå melder lokale medier igjen at de lever. To kilder bekrefter dette overfor Reuters.

– En glede for hele landet, skriver president Gustavo Petro på Twitter. Barna blir fraktet ut av jungelen i helikopter. De er 11 måneder, 4, 9 og 13 år gamle.