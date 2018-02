Ferjefri E39 trolig utsatt igjen

Statens vegvesen åpner for at ferjefri E39 kan bli utsatt med ytterligere 17 år, til 2050, skriver Klassekampen. Nyheten skal ha blitt sluppet på et seminar 5. februar. Ifølge avisen er ikke Stortinget informert om den nye strategien.