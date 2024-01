Fem drept i nyttårsangrep i Ukraina

Tre personer er drept i byen Donetsk øst i Ukraina og to i Odesa-regionen sør i landet, opplyser lokale myndigheter.

– Foreløpige tall går ut på at 13 personer er såret og fire drept, sa Denis Pusjilin, den russiskinnsatte lederen for den ukrainske Donetsk-regionen, der også byen Donetsk ligger, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass, ved 2-tiden natt til mandag.

Han hevdet at det var ukrainske styrker som sto bak angrepet.

Samtidig meldte Ukrainas luftforsvar ved inngangen til det nye året at Russland hadde startet en ny nattlig angrepsbølge mot regionene Mykolajiv, Odesa og Dnipro.

I Odesa-regionen ble en person drept og tre såret i et russisk droneangrep, ifølge guvernør Oleg Kiper. Flere bygninger fikk skader av droner som ble skutt ned, og det brøt ut brann i boliger i ulike deler av byen, ifølge guvernøren.

Senere natt til mandag kom det meldinger om at også Lviv, en vestlig region med grense mot Polen, var under russiske angrep og at luftvernet var aktivert der.

