Færre internasjonale studenter

Bare 49 studenter fra land utenfor EØS og Sveits startet på NTNU i Trondheim denne høsten. Det er 183 færre enn i fjor og en nedgang på nesten 80 prosent.

I fjor hadde NTNU 232 masterstudenter fra land utenfor EU, EØS og Sveits, viser tall som blir lagt fram for NTNU-styret, melder Adressseavisen.

Den samme nedgangen rammer også andre universitet og høyskoler i Norge.

– Det er all mulig grunn til å tro at det skyldes innføring av studieavgift. Jeg ser ingen annen forklaring, sier prorektor for utdanning Marit Reitan på NTNU.

Stortinget innførte studieavgift for alle studenter fra land utenfor EU, EØS og Sveits fra i høst. Det betyr at studentene må betale opp mot 500.000 kroner for et studieår. Kravet fra Stortinget er at studieavgiften skal dekke kostnadene ved en studieplass.

(NTB)