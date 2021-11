Evakuert frå bygg etter granatfunn

Det er funnen to granatar i loftsetasjen på eit bygg med både bustader og butikkar på Hamar. Kort tid etter konkluderte Forsvaret med at dei var ufarlege.

– Forsvaret vil fjerne dei frå bygget og destruere dei på ein eigna stad, seier operasjonsleiar Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB.

Fleire gater i Hamar sentrum, i tillegg til bebuarar, butikktilsette og gjestar blei raskt evakuert. Evakueringa er no oppheva.

– Politiet har evakuert bebuarar og butikktilsette/gjester frå Strandgata 55 etter at det er gjort funn av to granatar under rehabiliteringsarbeid i loftsetasjen, skreiv Innlandet politidistrikt på Twitter.