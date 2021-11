Det ble lørdag formiddag funnet to granater i loftsetasjen på et bygg i Strandgata 55 som huser både boliger og butikker på Hamar.

Politiet meldte først om evakuering, men kontrabeskjeden kom raskt etterpå.

– Vi tar ned trusselen slik at folk i de tre leilighetene som ble evakuert kan flytte inn igjen, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft.

Fjernes av forsvaret

Ifølge politiet var de to granatene som ble funnet under oppussingsarbeid på et loft fra krigens dager og utgjør ingen fare for folk eller bygningsmasse.

– Det er ingen trussel for folk og de utgjør ingen fare, sier Hoft.

Forsvaret bistår nå lokalt politi med å fjerne og destruere granatene. Loftsetasjen der funnet ble gjort vil holdes avsperret, men både beboere, butikker og gjester kan gå inn igjen i bygget, opplyser politiet.