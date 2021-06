Evakuert etter brann i Stavanger

Brannvesenet har kontroll på en brann i et boligkompleks på 5 etasjer ved Grasholmen i Stavanger. Det skal ha vært brann i et ventilasjonsanlegg og beboere er evakuert, melder politiet i Sør-Vest på Twitter. Tre personer er kjørt til legevakt for helsesjekk. De evakuerte kan returnere til sine leiligheter.