Evakueringa av trafikkstyringssentralen i Oslo er over

Bane Nor melde om alle tog i austlandsområdet stod stille etter evakueringa. Til NRK seier Bane Nor at ein brannalarm som gjekk av skal ha føresaka hendinga.

Av sikkerhetsgrunnar må toga stanse når sentralen evakuerast.

Toga går igjen no, men ein må rekne med forseinkingar. Toga stansa opp i om lag 25 minuttar, og denne forseinkinga forplantar seg vidare i togtrafikken.