Evakuerer 13 personer etter brann på Bryne

Politiet har evakuert 13 personer etter en brann i en bil som står parkert i en låve ved Bryne. Det er mye brennbart materiale i låven, blant annet propangass i 11-kilos flasker. Det skriver politiet på Twitter.

I en melding skriver politiet at det er utfordringer knytte til vanntilgang. NRK får klokken 17.46 imidlertid opplyst at to tankbiler er på stedet med tilgang på «rikelig med vann»

Operasjonsleder Steinar Knudsen forteller til NRK at det er observert røyk fra låvetaket. Det er ikke observert store åpne flammer. Personer i to nabohus og totalt fire nysgjerrige personer er evakuert.