EU-president varsler flere straffetiltak

EU-president Charles Michel varsler ytterligere sanksjoner mot Russland, og sier at han fordømmer «grusomhetene» som fant sted i Butsja, nordvest for Kyiv denne helgen, melder AFP.

– Sjokkert over hjemsøkende bilder av grusomheter begått av den russiske hæren i den frigjorte regionen Butsja i Kyiv, skriver Michel på Twitter.

– Butsja-massakren var bevisst. Russerne har som mål å eliminere så mange ukrainere de kan, skriver utenriksminister i Ukraina, Dmytro Kuleba, på Twitter.

Videre skriver han at de russiske styrkene må stanses.

Under et intervju med BBC beskriver Sergey Nikiforov, talsmann for den ukrainske presidenten, bildene som kom ut fra byene nær Kyiv som hjerteskjærende.

– Jeg må være forsiktig med ordbruken min, men det ser akkurat ut som krigsforbrytelser, sier Nikiforov til BBC.