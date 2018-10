Etterforsket for 13 voldtekter

En kulturtopp i Oslo er i over tre år etterforsket for flere voldtekter. Ifølge Nettavisen er det til sammen 13 fornærmede kvinner i sakene. Flere av kvinnene som anmeldt er i 20-årene, og Nettavisen skriver at de yngste skal ha vært i tenårene.