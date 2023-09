Erna Solberg utelukker ikke at Sindre Finnes kan ha fått tak i innsideinfo

Erna Solberg møter NRK i Høyres Hus. På spørsmål om Sindre Finnes kan ha fått innsideinformasjon, svarer hun:

– Jeg tror ikke det har skjedd, men ingen kan være 100 prosent sikker, sier Solberg.

– Jeg er sikker på at jeg ikke har gitt Sindre hemmeligheter eller innsideinformasjon eller gitt han orienteringer om saker vi jobber med. Jeg sa også på fredag at jeg ikke kan være sikker på om han kan ha oppfattet noe, reagert på noe eller sett noe, sier Solberg til NRK.

Hun fryktet spørsmål fra journalister på spørsmål om hvorfor hun ikke takket ja til Finnes tilbud om å lage en delvis liste fredagen før valget:

– Det ville vært en håpløs situasjon for meg å bare gi delvis informasjon. Samtlige journalister ville spurt – hva er det du skjuler? Derfor var jeg tydelig overfor Sindre: Alt må frem.

– Jeg hadde en uggen følelse, sier Solberg til NRK.

På spørsmål om hvorfor det tok så lang tid å lage aksjelistene, viser Solberg til at hun var travel i valgkampen, og at hun var i avsluttende partilederdebatt. Når NRK viser til at Høyre har en stor stab, peker hun på Finnes.

– Det er Sindre sitt ansvar å lage den listen. Det gjorde han. Han søkte råd om listen fra nære venner. En kan ikke si at det er Høyre sin stab som skal lage listen fra min mann, når det er han som må hente ut informasjonen, svarer Solberg.