Equinors verste børsdag siden mars 2020

Equinor-aksjen falt med over 7 prosent på Oslo Børs onsdag, og hovedindeksen falt dermed med over 2 prosent til 1247,7 poeng.

Papirverdier for rundt 69 milliarder kroner ble visket bort i løpet av onsdagen, skriver Dagens Næringsliv. Både DN og E24 skriver at fallet er det største på én dag siden mars 2020.

Årsaken til det kraftige fallet er at Equinor under en kapitalmarkedsdag onsdag i London opplyste at de venter å betale utbytter og kjøpe tilbake aksjer for 14 milliarder dollar (rundt 148 milliarder kroner) i 2024. Dette er ned fra om lag 17 milliarder dollar i 2023.

(NTB)