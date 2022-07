Equinor vil fortsatt legge ned Mongstad

Equinor-sjef Anders Opedal gjør det klart at selskapet fortsatt skal legge ned gasskraftverket på Mongstad, til tross for den vanskelige energisituasjonen.

– Det er et kraftverk som ikke er lønnsomt å drifte og ha som beredskap, og det har vært kjent i mange år at det skal legges ned, sier Opedal til NTB.

Han legger til at Equinor har spurt om det er noen som ønsker å ta den økonomiske byrden av å drifte kraftverket som reserveløsning, uten å ha fått svar.

Tirsdag ba Frp-leder Sylvi Listhaug, fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland og en rekke lokale næringslivstopper om at regjeringen stanser nedleggelsen av gasskraftverket i Nordhordland. Også Statnett har bedt Equinor om å beholde kraftverket, som har vært i drift siden 2010, noe selskapet avviste i begynnelsen av juli.

– Det har vært kjent for alle aktører i markedet at dette vil skje. Jeg tror ikke Equinor skal være den som sikrer og betaler for backup for norsk produksjon, sier Opedal. (NTB)