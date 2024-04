Enighet i meklingen for byggeindustrien

Partene i byggeindustrien har kommet til enighet etter mekling, opplyser NHO Byggenæringen til NTB.

NHO Byggenæringen og Fellesforbundet kom til enighet to timer og 40 minutter etter meklingsfristen gikk ut midnatt natt til lørdag.

– Dette har vært et svært krevende oppgjør, sier forhandlingsleder for NHO Byggenæringen, Siri Bergh, i en pressemelding.

De har blitt enige om et generelt tillegg på 7 kroner per time. Minstelønnssatsene økes med 9 kroner per time, og fagarbeidere samt skiftarbeidere gis et ekstra tillegg på 1 krone i timen.

Om partene ikke hadde blitt enige, kunne 5739 av Fellesforbundets medlemmer ha blitt tatt ut i streik.

(NTB)