Ein person skoten i Oslo – alvorleg skada

Politiet melder at ein person er skoten på Hersleb skole på Tøyen i Oslo.

Politiet og ambulanse er på staden og utfører førstehjelp.

– Vi fekk melding 19.53 frå fleire personar som meldte om at ein person var skoten. Vi kom på staden etter kort tid og fant ein person som var skoten og vaken, seier Øyvind Schalla-Aasen i politiet til NRK.

Politiet og ambulansen er på staden, og den skada er no køyrt til sjukehus.

Dei blei avfyrt fleire skot på staden, stadfester politiet.

– Vi har per no ingen pågripne i saka.

Politiet arbeider på staden med etterforsking og avhøyrer vitner på staden.

– Han framstår ikkje livstruande skada per no, men det er litt for tidleg å seie. Han er alvorleg skada, seier Schalla-Aasen.

Politet søker med helikopter over Oslo, og med hund.