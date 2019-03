E16 Filefjell er åpnet

Fjellovergangen over Filefjell er åpnet igjen for fri ferdsel etter at det har vært kolonnekjøring på grunn av uvær siden lørdag morgen. Det er fortsatt kolonnekjøring over Fv52 Hemsedalsfjellet og E134 Haukelifjell. Rv7 Hardangervidda er stengt.