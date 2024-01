DT: Mannen som drepte fem personer på Kongsberg i 2021, begjærer seg løslatt

For litt over to år siden drepte han fem personer på Kongsberg. Nå begjærer Espen Andersen Bråthen seg løslatt.

Bråthen ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapene som skjedde 13. oktober 2021. Han sa seg også skyldig i elleve drapsforsøk.

– Han mener vilkårene ikke lenger oppfylt, sier Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, til Drammens Tidende.

Påtalemyndigheten motsetter seg løslatelse av Bråthen.

– Vi vurderer det slik at vilkårene fortsatt er til stede, og ser ingen endring siden dommen falt, sier statsadvokat Andreas Christiansen til DT.

Retten skal avgjøre hvorvidt drapsmannen blir løslatt den 16. januar.