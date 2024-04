Dollaren koster over 11 kroner

Like før klokka 11 passerte den amerikanske dollaren over 11 kroner.

Krona har ikke vært så svak mot dollar siden november i fjor.

Senest i 2022 var prisen for én dollar nede på 8-tallet.

– Dollaren styrker seg mot de fleste valutaene, inkludert den norske krona. Grunnen til at dollaren blir sterkere, er at det blir stadig mer åpenbart at den amerikanske sentralbanken må utsette rentehevingene, forklarer sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

Det var tidligere ventet at den amerikanske sentralbanken kommer med første rentekutt i juni. Men inflasjonen i USA er fortsatt høy og økonomien går godt. Derfor kan rentekuttene bli utsatt, og det gjør at krona svekker seg.

I tillegg peker Haugland på en urolig verdenssituasjon og uro i Midtøsten som en faktor som påvirker kronekursen.

– Usikkerhet i verden bidrar til å sende investorer i det de oppfatter som «trygge havner». Den amerikanske dollaren får ekstra styrke av det, men det er dårlig nyheter for den norske krona. Det er ikke i Norge investorene ønsker å være når det blåser, sier hun.