Dagbladet: Nordmann pågrepet for drap i Thailand

Det bekrefter UD til Dagbladet.

- Jeg kan bekrefte at vi er kjent med at en norsk statsborger er arrestert i Thailand, sier kommunikasjonsrådgiver i UD Ane Haavardsdatter Lunde til Dagbladet.

UD kan ikke bekrefte at vedkommende er arrestert for drap, men Dagbladet er ikke kjent med at flere nordmenn ble arrestert i Thailand torsdag.

- Vi kan ikke gi noen detaljer på grunn av taushetsplikt, men vi tilbyr vedkommende konsulær bistand, sier Haavardsdatter Lunde til avisen.