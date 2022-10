Byråer: Russland suspenderer korn-avtale

Russland skal, ifølge det russiske forsvarsdepartementet, suspendere korn-avtalen med Ukraina. Det etter angrep mot skip på Krim. Det melder Reuters, som siterer det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

En talsperson i FN sier at de er klar over at Russland har suspendert korn-avtalen, skriver Reuters.

Etter at det russiske angrepet begynte i februar, har oppmerksomheten vært rettet mot Ukrainas store havner ved Svartehavet. De var blokkert i flere måneder og resulterte i at millioner av tonn korn ikke kunne eksporteres.

Den 22. juli undertegnet Ukraina og Russland, etter meklingsbistand fra FN, en avtale med Tyrkia om å tillate eksport fra Ukraina fra tre Svartehavshavner. Det lettet presset på det globale matmarkeder.

Målet er å sørge for trygg transport av korn og andre matvarer fra tre ukrainske havner i Svartehavet.