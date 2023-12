Brann i rekkehus på Frekhaug – evakuerer heile rekka

Det pågår evakuering frå store delar av området kring rekkehuset som står i brann på Frekhaug utanfor Bergen.

Politiet seier til NRK at dei ikkje har fått melding om at nokon er sakna.

– Det me veit er at det er full fyr i eit rekkehus. Det er tre hus i rekka. Alle er laga av tre, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen til NRK.

Ein bebuar som var i huset då brannen starta varsla om brannen og er evakuert.

Eigaren av huset er orientert, vedkomande var ikkje i bustaden, opplyser Knappen.

Spreiingsfaren er ekstra stor sidan også andre bustadar i området ligg tett på.

På X melder politiet at det er full overtenning og mykje tjukk røyk i området. 110 Vest melder på X at det er sendt ut store ressursar frå to ulike brannstasjonar.