Brann i Nedre Eiker under kontroll

Politiet i Buskerud melder at skogbrannen i Nedre Eiker er under kontroll, og at det nå kun er mindre branner igjen i det ulendte terrenget ved turområdet Knabben. Brannhelikopteret har reist fra området etter å ha sluppet mye vann over brannstedet.