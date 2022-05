Boris Johnson signerer nye sikkerhetsgarantier med Finland og Sverige

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier onsdag at han signert en ny sikkerhetsavtale med Sverige og Finland for å styrke europeisk sikkerhet, og lover å støtte begge lands væpnede styrker om de skulle de komme under angrep, skriver Reuters.

Johnson sier dette vil være en endring i forsvars- og sikkerhetssamarbeidet, inkludert deling av ny etterretningsinformasjon og felles militære operasjoner.

Den britiske statsministeren sier at dette er et langsiktig forpliktelse for å styrke militært samarbeid og global stabilitet, skriver byrået.

Onsdag formiddag ankom Johnson Sverige der han ble tatt imot av sin svenske motpart Magdalena Andersson.

Med Nato-spørsmålet som bakteppet skal de to statsministerne diskutere den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, bilaterale relasjoner og fremtidig samarbeid mellom de to landene, skriver NTB.