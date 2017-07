Blå-siktet samtykker til fengsling

Tor Even Gjendem, forsvareren til mannen (24) som er siktet for skytingen på utestedet Blå i Oslo, sier til Dagbladet at hans klient allerede har samtykket til varetektsfengsling. – Derfor går saken sannsynligvis om kontorforretning, sier Gjendem.