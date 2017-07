Blå-siktet innrømmer skyteskyld

Den 24 år gamle mannen som er siktet etter at fire personer ble skutt ved utestedet Blå i Oslo erkjenner å ha forårsaket grov kroppsskade, sier mannens forsvarer, Tor Even Gjendem, til NRK. Han oppgir at årsaken var at han ble bortvist fra utestedet.