Bjørn Olav Jahr om Tengs-frifinnelse: – Jeg er overrasket

Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr sier at han er overrasket over at Johny Vassbakk er frikjent for drapet på Birgitte Tengs.

– Jeg er overrasket. Påtalemyndigheten får hard medfart, men jeg må lese dommen grundigere før jeg kan uttale meg mer, sier Jahr til NTB.