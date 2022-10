Bent Høie skilles

På sine Facebook-sider opplyser Bent Høie og Dag Terje Klarp Solvang at de går fra hverandre.

– Etter 26 år langs livet landevei har vi kommet til den avgjørelsen at livene må leves hver for oss. Vi har lagt et svært krevende år bak oss, skriver de.

Tidligere helseministeren Høie har vært statsforvalter i Rogaland soiden 2021. Solvang er tidligere politiker og nå generelsekretær i Den Norske Turistforening.