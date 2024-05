Baneheia-dom kommer 2. juli

Dommen i Baneheia-saken kommer 2. juli, får NRK bekreftet. Det blir etter planen rettsmøte i Sør-Rogaland tingrett der domspremissene skal leses opp.

Onsdag morgen starter prosedyrene i saken. Det er ventet at påtalemyndigheten vil kreve to års fengsel for drapstiltalte Jan Helge Andersen.