Bane Nor slår alarm: Behovet for vedlikehold av jernbanen har økt med 11 milliarder

Det siste året har behovet for langsiktig vedlikehold av jernbanen i Norge økt med 11 milliarder kroner, ifølge en ny Bane Nor-rapport.

– Årets rapport viser tydelig at det må satses på oppgradering av flere anlegg hvis jernbanen skal imøtekomme samfunnets forventninger og krav til punktlighet og pålitelighet, sier konserndirektør Sverre Kjenne for Digitalisering og teknologi i Bane Nor.

Mandag publiserte Bane Nor den ferske rapporten InfraStatus 2023, en årlig rapport som tar en fot i bakken på infrastrukturen for jernbanen i Norge. (NTB)