Baltimores katolske bispedømme slår seg konkurs før lov om overgrepssøksmål

Baltimores katolske bispedømme har erklært seg konkurs to dager før en ny lov som fjerner foreldelsesfrist for søksmål om overgrep mot barn, trer i kraft.

Konkurserklæringen er drevet fram av en lov vedtatt av delstatsforsamlingen i Maryland som lar ofre for seksuelle overgrep reise nye søksmål uavhengig av hvor lenge det er siden overgrepene fant sted.

Marylands justisminister har sagt at det er mer enn 600 kjente ofre for overgrep i kirken i delstaten.

Konkursen vil la bispedømmet kompensere ofrene på rettferdig vis, samtidig som kirken kan fortsette driften, heter det i en uttalelse fra erkebiskop William Lori.

Videre hevder kirken at det enkleste for alle parter vil være å inngå forlik separat med ofre som måtte ønske det, fordi kirken etter at loven trår i kraft ellers ville brukt alle ressurser på å håndtere søksmålene.

Forkjempere for ofrene for overgrepene anklager kirken for å beskytte seg selv og fortie ofrene ved å flytte sakene over til konkursdomstoler. (NTB)