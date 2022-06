Badderen bru åpnet for trafikk

Badderen bru på E6 i Kvænangen i Nord-Troms er nå åpnet for trafikk etter å ha vært stengt etter at den gamle brua kollapset for en uke siden. Statens vegvesen opplyser at den nye midlertidige brua har ett kjørefelt, er lysregulert med cirka 3 minutters ventetid. Dermed er det slutt på den 163 km lange omkjøringen via Finland.