Avslutter søk i Førde for natten

Den 82 år gamle kvinnen i Førde er fremdeles savnet. Vest politidistrikt melder klokken 02.30 at de avslutter søket for natten, men at de starter opp igjen klokken 09.00 søndag morgen med friske mannskaper fra Sivilforsvaret og Røde Kors.