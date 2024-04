Angrep mot politisk arrangement i Stockholm

Maskerte personer kastet røykbomber inn på et politisk arrangement i Stockholm, skriver svenske medier.

Det er et stort politioppbud utenfor Moment teater i Gubbängen der Vänsterpartiet og Miljöpartiet var samlet til et arrangement.

En av de tilstedeværende sier til Aftonbladet at rundt 100 personer var i lokalet da fem maskerte ungdommer sprang inn og kastet noe fra seg.

– Det oppstod fryktelig med røyk. Det ble vanskelig å puste, sier styremedlem i lokallaget til Vänsterpartiet Margareta Olofsson.

To personer fraktes til sykehus, ifølge Aftonbladet. Politiet opplyser at ingen så langt er pågrepet.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson kaller det et angrep på demokratiet.

– Det er forferdelig å høre at et møte som Vänsterpartiet har holdt er blitt stormet, sier han til Aftonbladet.

Nettavisen Expo oppgir at de var på arrangementet for å holde et foredrag om antifascisme.

Expo hevder at det var nynazister som gikk til angrep, men har ikke lagt frem bevis for påstanden.