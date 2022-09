Alcaraz innfridde i semifinalen – møter Ruud i US Open-finalen

Det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz (19) slo Frances Tiafoe (24) i den andre semifinalen i US Open. Dermed venter en drømmeduell mot Casper Ruud søndag.

Alcaraz måtte slite mot amerikaneren Tiafoe, men sikret til slutt finalebilletten med settsifrene 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (5-7), 6-3 etter over fire timers spill. 19-åringen er med det klar for sin første finale i US Open.

Semifinaleseieren gjør at vinneren av søndagens finale mellom Alcaraz og Ruud vil innta posisjonen som verdensener når ATP-rankingen oppdateres neste uke.

(NTB)