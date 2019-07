– Nord-Korea skjøt opp prosjektiler

Ifølge Sør-Korea og USA har Nord-Korea skutt opp en rakett. Ifølge sørkoreanske Yonhap er det et uidentifisert prosjektil, ifølge nyhetsbyrået AFP er det snakk om et kort-distanse prosjektil. Litt senere melder de at det skal være snakk om to.