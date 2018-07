34 personer evakuert etter bilbrann

Bilbrannen på Bjørndal i Oslo har nå spredd seg til to andre biler, opplyser politiet. Totalt er 34 beboere i et nærliggende bygg evauert. Det er foreløpig ikke meldt om at noen er skadd. Brannen har ført til at det er mye sort røyk i området.