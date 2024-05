2000 begravet i jordskred

Et jordskred som rammet flere avsidesliggende landsbyer i Enga-provinsen i Papua Ny Guinea fredag skal ha begravet over 2000 mennesker. Det informerer myndighetene til FN i et brev som nyhetsbyrået AFP har fått tak i. Innfartsveiene til området er rammet og har gjort redningsarbeidet vanskelig. Vannet har fortsatt å renne under rasmassene, noe som gjør redningsarbeidet svært risikabelt. Mer enn 150 hus er begravet og 250 hus ble forlatt etter skredet. Rasmassene måler åtte meter over de begravede husene.