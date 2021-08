183.000 så Warholm ta gull

Til tross for at løpet i 400 meter hekk gikk klokken 5.22 natt til tirsdag, sto tusenvis av nordmenn opp for å se sunnmøringen Karsten Warholm ta OL-gull.

Tall fra Kantar og Discovery viser at 183.000 nordmenn gned søvnen ut av øyene og skrudde på TV-en eller mobilen for å følge løpet klokken 5.22 tirsdag morgen på TVNorge og Discovery+, skriver Kampanje.